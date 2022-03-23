«Р-Фарм» рассчитывает к 2023 году локализовать медоборудование Canon Medical Systems в России

ГК «Р-Фарм» планирует в 2023 году ввести в эксплуатацию завод по производству медицинского оборудования в партнерстве с Canon Medical Systems. На предприятии предполагается сборка высокотехнологичного оборудования и «тяжелой» медтехники японского мейджора – компьютерных томографов, МРТ, ультразвуковых сканеров и других изделий. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в размере более 1,5 млрд рублей. ГК «Р-Фарм» планирует в 2023 году ввести в эксплуатацию завод по производству медицинского оборудования в партнерстве с Canon Medical Systems. На предприятии предполагается сборка высокотехнологичного оборудования и «тяжелой» медтехники японского мейджора – компьютерных томографов, МРТ, ультразвуковых сканеров и других изделий. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в размере более 1,5 млрд рублей.

«Сегодня все логистические цепочки меняются, и нам приходится вносить коррективы в сроки реализации проектов. Но мы оптимизируем маршруты, ранее планировали запуск в эксплуатацию в конце текущего года, теперь, вероятно, это уже 2023 год. Место реализации пока не раскрываем, но в приоритете локации, в которых мы уже работаем по другим направлениям», – рассказал Vademecum вице-президент по медицинским системам группы компаний «Р-Фарм» Денис Чередниченко.

По его словам, на предприятии планируется производство компьютерных магнитно-резонансных томографов, аппаратов УЗИ, ангиографов и рентгеновского оборудования.

«Мы и наши партнеры прекрасно понимаем, что нынешняя ситуация не должна сказаться на такой важной гуманитарной сфере, как здравоохранение. Во главе угла для нас стоит здоровье и благополучие людей. Мы продолжаем работать над проектом и в ближайшем будущем сможем бесперебойно обеспечивать отечественную систему здравоохранения самой передовой медицинской техникой», – добавил Чередниченко.

Договоренность о стратегическом партнерстве «Р-Фарм» и Canon Medical Systems была достигнута на саммите G-20 в июне 2019 года. До этого ГК «Р-Фарм» фактически обеспечивала дистрибуцию японского мейджора в России, так, в начале 2020 года АО «Р-Фарм» подписало контракты с Департаментом здравоохранения Москвы на поставку компьютерных томографов на 2,897 млрд рублей по контракту жизненного цикла.

В июне 2020 года партнеры объявили о создании совместного предприятия (СП) в Москве для дистрибуции и сервисного обслуживания медоборудования с перспективой локализации производства к 2021 году – ООО «АрПи Канон Медикал Системз». Инвестиции в уставный капитал составили 800 млн рублей, юрлицо было создано на паритетных началах. СП нацеливалось на продажу и сервисное обслуживание диагностической медицинской техники на территории Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России.

Позднее срок ввода предприятия в эксплуатацию сдвинулся на 2022 год – начало 2023 года. Объем инвестиций в проект ранее оценивался в более чем 1,5 млрд рублей.

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