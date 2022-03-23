Ввод иностранных лекарств на российский рынок будет упрощен

Госдума Российской Федерации приняла во втором и третьем чтении закон о регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок в условиях санкций. Об этом сообщается на официальном сайте ГД.

«Предлагаемые в законопроекте нормы позволят упростить и ускорить вывод необходимых медикаментов на отечественный рынок, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан», – заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если в 2022 году возникнет дефицит медикаментов, правительство РФ сможет принять решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств.

«По решению кабмина вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Сейчас продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке», – пояснил Володин.

Согласно тексту закона, производители медизделий или организации, осуществляющие их ввоз в Россию, не имеют права приостанавливать поставки без предварительного уведомления не позднее чем за шесть месяцев.

«Во втором чтении одобрена поправка, которая не позволит организациям оптовой торговли придерживать лекарства на складах и искусственно создавать дефицит. Оптовики будут обязаны соблюдать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки – такая норма прямо прописана в законе», – отметил председатель ГД.

Кроме того, Вячеслав Володин напомнил, что ранее принятый закон расширил список препаратов для закупок медицинскими организациями по упрощенной системе. Кабмин также получил право самостоятельно устанавливать предельную стоимость медикаментов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

В России может появиться онлайн-база данных об аналогах зарубежных лекарств.

gxpnews