Eli Lilly не будет ввозить в Россию только один препарат

Американский фармпроизводитель Eli Lilly, заявивший об остановке экспорта своих препаратов в Россию из-за военной операции на Украине, прекратит ввоз в страну только одного препарата — «Сиалиса» на основе тадалафила, сообщает «Коммерсант».

Это средство не входит в перечень жизненно важных и используется при лечении эректильной дисфункции, отмечает издание. Сейчас у этого лекарства в России есть 11 аналогов. Свои основные препараты от рака, диабета и других заболеваний Eli Lilly продолжит поставлять.

Компания продолжит поставлять в Россию инсулины (аналоговый «Хумалог», человеческий генно-инженерный «Хумулин»), противодиабетический «Трулисити» (дулаглутид), онкопрепараты «Зенлистик» (абемациклиб), «Цирамза» (рамуцирумаб), «Алимта» (пеметрексед), «Гемзар» (гемцитабин). Также не будут прекращаться поставки препарата против ревматоидного артрита «Олумиант» (барицитиниб), псориаза «Талс» (иксекизумаб), антипсихотика «Зипрекса» (оланзапин), препарата от остеопороза «Форстео» (терипаратид).

Eli Lilly стала первой компанией, заявившей о планах ограничить экспорт препаратов в Россию. MSD, Sanofi, AbbVie, Bayer, Pfizer, Novartis сообщили, что продолжат поставки, но ввели иные ограничения. MSD, Roche, J&J, BMS, Pfizer объявили, что прекращают набор пациентов в клинические исследования в России. Eli Lilly, AbbVie, Pfizer не будут начинать новые.

gxpnews