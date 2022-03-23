Прибыль STADA за 2021 год выросла на 37% и достигла €776,5 млн

По итогам 2021 года объем продаж фармацевтической компании STADA вырос на 8% по сравнению с 2020 годом, составив 3,25 миллиарда евро. Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) увеличилась на 37% и достигла 776,5 миллиона евро. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Рост продаж был особенно заметен во второй половине прошлого года по мере восстановления рыночного спроса. В этот процесс внесли свой вклад все три стратегических сегмента компании: Consumer Healthcare (безрецептурные препараты, витамины и БАДы), дженерики и специализированные препараты, отметили в компании.

«STADA занимает четвертое место среди крупнейших европейских игроков в стоимостном выражении в сегментах безрецептурных препаратов и дженериков. В течение 2021 года Группа сумела усилить эти позиции, опережая в росте весь рынок и ведущую пятерку компаний в безрецептурном сегменте, одновременно ликвидируя отрыв от ТОП-3 розничных производителей дженериков в Европе. При этом STADA активно расширяет линейку специализированных препаратов и развивает портфель продуктов, включающих средства для лечения болезни Паркинсона и биосимиляры», – гласит пресс-релиз.

По итогам 2021 года в России компания продемонстрировала существенный рост: на долю региона пришлось около 15% от общего оборота STADA в прошлом году. STADA в России имеет один из самых глубоких уровней локализации среди международных фармацевтических компаний – более 65%.

У компании STADA две производственные площадки в Российской Федерации: «Нижфарм» в Нижнем Новгороде – глобальный центр компетенций по мягким формам, и «Хемофарм» в Обнинске с фокусом на выпуск твердых лекарственных форм.

STADA в РФ продемонстрировала значительный рост, как в сегменте Consumer HealthCare (безрецептурных), так и рецептурных препаратов.

«Я признателен каждому из 12500 сотрудников по всему миру и горжусь тем, как неустанно они работали с нашими партнерами по цепочке поставок, чтобы сохранить бесперебойное обеспечение пациентов необходимыми лекарствами. В результате, превысив среднерыночный рост, STADA сумела получить прибыль, которую инвестировала в сотрудников и развитие продуктового портфеля. Наша миссия – заботиться о здоровье людей – означает постоянное обеспечение пациентов необходимыми лекарствами, даже во времена кризисов и конфликтов. Мы продолжаем выступать надежным партнером в фарминдустрии: в 2021 году мы приобрели права почти на 100 лекарственных средств, находящихся в разработке», – сказал главный исполнительный директор STADA AG Питер Гольдшмид.

gxpnews