Президентом компании «Биотэк» назначили Юлию Болтневу

На должность президента компании «Биотэк» была назначена Юлия Болтнева. На этом посту она сменила Сергея Жуковского.
«На фоне разворачивающегося глобального экономического кризиса Юлия Болтнева, обладая юридической и финансовой экспертизой, приглашена в ООО «Биотэк» советом директоров компании. В должности президента ООО «Биотэк» Болтнева будет осуществлять разработку и реализацию антикризисных решений для стабилизации положения компании на рынке и поддержания операционной деятельности», – цитирует «ФВ» пресс-службу компании.
По данным СПАРК, Болтнева стала президентом компании 17 марта, пишет издание.
Сергей Жуковский стал президентом «Биотэка» в сентябре 2021 года. Александр Крикун, который был президентом «Биотэка» с 2015 года, продолжил работать в фармкомпании в должности вице-президента.