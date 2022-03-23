Мурашко заявил о создании годового запаса препаратов для фонда «Круг добра»

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в ходе совещания с региональными общественными приемными партии «Единая России» сообщил о создании годового запаса препаратов, которыми фонд «Круг добра» обеспечивает тяжелобольных детей.

По его словам, все фармацевтические компании и производители медицинских изделий подтвердили, что готовы поставлять препараты по уже согласованным ценам.

«Более трех тысяч детей, если быть точным, 3050 человек, получили лекарственные препараты и медицинские изделия в рамках реализации «Кругом добра» своих полномочий. Причем это препараты как для лечения орфанных заболеваний, так и лекарственные препараты и медицинские изделия для пациентов, заболевания которых не относятся к орфанным, но требующие очень дорогостоящего лечения. Для этих пациентов созданы практически годовые запасы», – сказал глава Минздрава РФ.

«Круг добра» ранее попросил поставщиков сохранить прежние цены на лекарства для детей.

Мурашко на совещании также обозначил ситуацию с лекарственными препаратами в стране в целом.

«Все фармацевтические компании подтверждают нам сегодня, что поставки лекарственных препаратов продолжаются. В рамках ЖНВЛП у нас регулируются цены, и эти лекарственные препараты мы получаем в стабильном формате. Есть повышенный спрос в последние две недели, ажиотажный спрос, спровоцированный фейками и недостоверной информацией по ряду препаратов, в частности по L-тироксину. Объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода практически более чем в четыре раза. Причем эти препараты как отечественного, так и иностранного производства есть в достаточном количестве уже сегодня на складах у оптовиков. Поэтому поставки оптовиками сейчас ведутся очень активно. Логистическая сеть дополнительно развернула свои мощности в том числе по доставке. У меня просьба к нашим гражданам: не нужно создавать ажиотажный спрос. Все эти препараты в наличии, они поступают, и никаких рисков по плановой терапии нет, – подчеркнул министр.

gxpnews