В России может появиться онлайн-база данных об аналогах зарубежных лекарств

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль на заседании комитета предложил Министерству здравоохранения Российской Федерации создать электронную информационную платформу с представленными на ней данными об отечественных аналогах зарубежных лекарств и медицинских изделий.
«Попросил Минздрав проработать вопрос о создании электронной платформы с российскими аналогами западных препаратов и медицинских изделий. С ее помощью и медицинским работникам, и пациентам будет проще ориентироваться и оперативно принимать решения по эффективной замене препаратов, не прерывая привычного лечения», – цитирует Огуля ТАСС.
Как он сообщил, граждане регулярно задают депутатам вопросы, касающиеся аналогов импортных лекарственных средств. Леонид Огуль при этом подчеркнул, что сегодня ситуация с обеспеченностью лекарствами в России контролируемая.
«Мы провели рейд по аптекам Астрахани. Запас необходимого есть, профильные органы следят за тем, чтобы цены резко не поднимались», – отметил Огуль.
Росздравнадзор ранее заявил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств.