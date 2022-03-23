В России может появиться онлайн-база данных об аналогах зарубежных лекарств

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль на заседании комитета предложил Министерству здравоохранения Российской Федерации создать электронную информационную платформу с представленными на ней данными об отечественных аналогах зарубежных лекарств и медицинских изделий.

«Попросил Минздрав проработать вопрос о создании электронной платформы с российскими аналогами западных препаратов и медицинских изделий. С ее помощью и медицинским работникам, и пациентам будет проще ориентироваться и оперативно принимать решения по эффективной замене препаратов, не прерывая привычного лечения», – цитирует Огуля ТАСС.

Как он сообщил, граждане регулярно задают депутатам вопросы, касающиеся аналогов импортных лекарственных средств. Леонид Огуль при этом подчеркнул, что сегодня ситуация с обеспеченностью лекарствами в России контролируемая.

«Мы провели рейд по аптекам Астрахани. Запас необходимого есть, профильные органы следят за тем, чтобы цены резко не поднимались», – отметил Огуль.

Росздравнадзор ранее заявил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств.

gxpnews