В регионах планируют распределять остатки лекарств от инфарктов и инсультов

Министерство здравоохранения Российской Федерации для обеспечения региональных льготников планирует использовать остатки лекарств, предназначавшихся для пациентов, которые перенесли инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах. Соответствующий проект постановления правительства России опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«При достижении значений результатов использования субсидии, предусмотренных соглашением, лекарственные препараты, остатки которых сложились на 1 апреля 2022 года со сроком годности, истекающим в 2022 году, могут быть использованы для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, с последующим возмещением субъектом Российской Федерации таких лекарственных препаратов (соответствующих торговых наименований, форм, дозировок), но со сроком годности, истекающим не менее чем во второй половине 2023 года», – гласит документ.

Согласно пояснительной записке к документу, в регионах сформировались значительные остатки препаратов, предназначенных для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Как уточняется, обеспечение этими препаратами льготных категорий граждан позволит устранить последствия возможных логистических проблем в регионах РФ и возможных рисков срыва поставок препаратов по заключенным контрактам. Эта мера также нивелирует риски списания лекарственных препаратов по сроку годности, закупленных в 2020 году.

«Предлагаемые изменения позволят регионам гибко управлять запасом лекарственных препаратов с целью максимально полного удовлетворения потребности в лекарствах как региональных льготников, так и пациентов, перенесших инфаркты, инсульты и операции на сердце и сосудах», – сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава России.

В России может появиться онлайн-база данных об аналогах зарубежных лекарств.

gxpnews