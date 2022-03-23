Индийская фармкомпания Hetero получила разрешение на продажу произведенной вакцины «Спутник Лайт»

Фармацевтическая компания Hetero заявила, что ее подразделение биологических препаратов получило разрешение от Центральной организации по контролю за стандартами лекарственных средств (CDSCO) на производство и продажу вакцины «Спутник Лайт» для ограниченного использования в чрезвычайных ситуациях в Индии, сообщает издание Business Standard.

Hetero является первой биофармацевтической компанией в Индии, получившей разрешение на производство и маркетинг для продукта местного производства для профилактики COVID-19 у взрослых старше 18 лет, вводимого в разовой дозе 0,5 мл, говорится в сообщении компании. Все другие вакцины, одобренные в настоящее время в Индии, требуют введения двух доз.

Вакцина «Спутник Лайт» – это первый компонент (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V».

В феврале 2022 года Генеральный контролер по наркотикам Индии (DCGI) выдал разрешение на экстренное использование однодозовой вакцины «Спутник Лайт» против COVID-19 в Индии.

«Спутник Лайт» – единственная однокомпонентная вакцина, которая используется сегодня в Индии. Она не один раз доказывала свою высокую эффективность и безопасность. Препарат может использоваться как в качестве самостоятельной вакцины, так и в качестве бустера», – отметил телеграм-канал «Спутник V».

Индия занимает 3-е место в мире по объемам производства непатентованных лекарств. В свете последних событий очевидно, что связи России и Индии будут продолжать укрепляться в рамках сотрудничества по самым разным направлениям, в том числе в фармацевтической промышленности. GхP News попросил ответить на вопросы уроженца Индии, работающего в нашей стране в фармацевтике и индустрии здоровья не один десяток лет, генерального директора ООО «Смолмедпрепараты», господина Сингх Кумар Абхай.

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