Минздрав отрицает дефицит жаропонижающих лекарств в форме сиропа для детей

В Минздраве отрицают дефицит жаропонижающих лекарств в форме сиропа для детей. РБК сообщил, что в аптеках Москвы и на крупных аптечных маркетплейсах существенно сократилось предложение импортных детских жаропонижающих и обезболивающих в формате сиропов. Речь идет о двух препаратах парацетамола производства французской компании Upsa и британской GlaxoSmithKline (GSK) — «Эффералган» и «Панадол», а также о препарате с действующим веществом ибупрофен от британской Reckitt Benckiser — «Нурофен для детей».

«Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет. У дистрибьюторов и в аптечных сетях находятся 7 473 357 упаковок препаратов ибупрофена для детей в форме сиропа и 2 303 284 упаковки препаратов парацетамола для детей в форме сиропа», — сообщили в пресс-службе Минздрава (цитата по ТАСС).

В министерстве также отметили, что, по данным Росздравнадзора на 22 марта, в гражданском обороте есть следующие препараты в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь: «Нурофен для детей», «Ибупрофен акос», «Ибупрофен», «Детский панадол», «Детский панадол: раствор для приема внутрь», «Парацетамол детский», «Парацетамол акос», «Парацетамол эко», «Парацетамол эколаб», «Эффералган».

Основная причина перебоев с поставками лекарств — проблемы с логистикой, а именно с доставкой препаратов в Россию, однако эта ситуация временная и она стабилизируется в пределах нескольких недель, уверен директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Опрошенные РБК врачи не увидели серьезной проблемы в перебоях с поставками на рынок импортного парацетамола в форме суспензий. Педиатры стараются использовать оригинальные препараты парацетамола и ибупрофена, однако на российском рынке достаточно дженериков.

Накануне 22 марта Росздравнадзор сообщил, что ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5—10%. Участники фармрынка заявили, что препараты по-прежнему производятся и поставляются без перебоев.

21 марта в Минздраве сообщили, что объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода почти в четыре раза. Повышенный спрос вызван ажиотажем со стороны покупателей, также отметили в министерстве. Все иностранные и отечественные препараты имеются в наличии у поставщиков, заверил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Артем Косенок

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