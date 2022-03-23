ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава РФ провел первое заседание совета по вопросам экспертизы ЛС на территории ЕАЭС

Экспертные организации в сфере обращения лекарственных средств государств-членов ЕАЭС при поддержке Евразийской экономической комиссии договорились о создании Координационного совета экспертных организаций стран – членов ЕАЭС. Актуальность создания Координационного совета обусловливается необходимостью гармонизации подходов к проведению экспертизы регистрационных досье лекарственных препаратов и оперативного решения рабочих вопросов в рамках регистрационных процедур ЕАЭС. Инициатива создания Координационного экспертного совета была выдвинута ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России и обсуждалась с конца 2021 года.

В состав Координационного экспертного совета вошли по 4 представителя из пяти организаций: ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Министерства здравоохранения Республики Беларусь, РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, АОЗТ «Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна», Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики.

В марте состоялось первое заседание Координационного экспертного совета, на котором обсуждалась необходимость распространения правоприменительного опыта подготовка Модуля 1 регистрационного досье ЕАЭС в электронном виде для государства признания и другие актуальные вопросы. Согласно утвержденному порядку деятельности совета, заседания будут проходить не реже 1 раза в квартал. Стороны полагают, что подобный формат сотрудничества будет способствовать оперативному и эффективному поиску решений, связанных с выработкой единых подходов в области экспертизы лекарственных средств на территории ЕАЭС.

gxpnews