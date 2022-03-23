«Нанолек» инвестирует 3,5 млрд рублей в проект производства вакцин по полному циклу

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» вложит более 3,5 миллиарда рублей в проект производства вакцин по полному циклу на заводе «Нанолек» в Кировской области. Проект назвали «Наша Тесла». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Общий размер инвестиций в проект «Наша Тесла» составит более 3,5 миллиарда рублей. Из них основное технологическое оборудование – 1,5 миллиарда рублей, инженерные системы – один миллиард рублей, лабораторное оборудование – более 150 миллионов рублей, трансфер и масштабирование технологии производства – 850 миллионов рублей», – гласит сообщение.

К лету 2022 года завершится проектирование нового корпуса. Через три года там планируют начать выпускать первую полностью отечественную вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ). Россиянам сейчас доступны только иностранные вакцины. Мощности производственного корпуса позволят выпускать до восьми миллионов доз готовой вакцины против ВПЧ.

«Нанолек» в рамках проекта реконструирует производственный корпус общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров на инновационном заводе в Кировской области. Кроме зон для производства активной фармацевтической субстанции, здесь расположатся лаборатории производственного контроля, инженерные системы, офисы и вспомогательные помещения. Как отметили в компании, планировка и концепция корпуса будут отвечать мировым стандартам GMP.

Компания уже инвестировала в проект несколько сотен миллионов рублей. Сейчас она планирует подать заявку на заем в Фонд развития промышленности по программе «Приоритетные проекты». В связи с текущими сложностями работы с европейскими поставщиками, а также из-за поисков новых потенциальных партнеров на других рынках стоимость оборудования вырастет ориентировочно на 20-30%, пояснили в «Нанолеке».

Как стало известно ранее, «Нанолек» начал выпускать вакцину от менингита в Кировской области.

gxpnews