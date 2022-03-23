Ажиотажный спрос на лекарства за неделю снизился на 5-10%

В России за последнюю неделю на 5-10% снизился ажиотажный спрос на лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«На еженедельном рабочем совещании с производителями и дистрибьюторами лекарств в Росздравнадзоре, которое прошло 22 марта под председательством первого заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко и руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, участники фармрынка заявили о снижении за последнюю неделю ажиотажного спроса на лекарственные средства на 5-10%. При этом все участники совещания подтвердили, что, несмотря на рекордный объем продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев», – говорится в сообщении.

Росздравнадзор ранее сообщил об отсутствии проблем с производством и поставками лекарств.

gxpnews