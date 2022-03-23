Препаратов метилпреднизолона в России хватит более чем на полтора года

Находящихся в гражданском обороте препаратов метилпреднизолона стране хватит более чем на полтора года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Российской Федерации.

«Всего по состоянию на 22.03.22 в гражданском обороте находится 4 879 264 упаковки препаратов метилпреднизолона. Эти препараты находятся в аптечной сети, лечебных учреждениях и на складах дистрибьютеров и производителей. При этом совокупное потребление этих препаратов (в том числе в лечебных учреждениях и аптечной сети) за 2021 год составило 3 045 176 упаковок. Таким образом, в нашей стране сформирован более чем полуторагодовой запас препаратов метилпреднизолона», – говорится в сообщении.

Как отметили в Минздраве РФ, поставки препаратов продолжаются – очередные серии, произведенных в Италии, Финляндии и Индии, введены в гражданский оборот в середине марта.

«Временное выпадение отдельных препаратов из ассортимента аптечных организаций связано с необоснованным ажиотажным спросом на лекарства и вызванными им проблемами внутренних логистических цепочек дистрибьютеров и аптечных сетей. В настоящее время наблюдается снижение спроса. Участники фармрынка прикладывают все усилия к нормализации поставок продукции в аптеки. Ситуация с лекарственным обеспечением находится на постоянном контроле Минздрава России и Росздравнадзора», – заявили в министерстве.

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gxpnews