Эксперты назвали инструменты удержания управленцев

Эксперты Kontakt InterSearch Russia назвали инструменты удержания управленцев. В их числе дополнительное проектное премирование. Компания провела опрос среди топ-менеджеров российских компаний.

Компания Kontakt InterSearch Russia провела в марте опрос среди российских компаний и выяснила их планы по пересмотру зарплатной и бонусной политики в текущей экономической ситуации. В опросе приняли участие 602 топ-менеджера российских компаний, в том числе представители медицинской и фармацевтической отраслей.

Говоря о пересмотре бонусной политики, 15% опрошенных компаний отметили, что уже снизили или планируют снизить бонусы своим сотрудникам, 12%, наоборот, их повысили или планируют сделать это в ближайшее время. О полной отмене бонусных выплат сообщили 5% опрошенных, в 31% компаний — участников опроса сейчас не готовы дать однозначный ответ — они обсуждают возможные варианты. О неготовности что-либо менять заявили 37% компаний.

Чаще всего компании готовы менять размер бонусов на 5—10% — как в сторону увеличения, так и уменьшения. О прибавке бонусов на эту сумму для топ-менеджеров заявили 10% опрошенных, менеджерам среднего звена — 12% компаний.

На те же 5—10% будут снижены в ближайшее время (или уже снижены) бонусы топ-менеджеров в 14% компаний и менеджеров среднего звена — в 17% компаний.

Четверть участников опроса пересмотрели сроки выплаты бонусов: 8% заморозили выплату на неопределенное время, 17% решили выплатить бонусы раньше планируемого срока.

36% респондентов планируют компенсировать топ-менеджерам ожидаемо сниженные выплаты по программам долгосрочной мотивации (LTI, опционы, SAR и др.). 15% повысят краткосрочные бонусы, 13% расширят социальный пакет, 5% повысят оклад. Еще 3% отмечают, что увеличат сроки выплаты долгосрочных бонусов.

Ситуация в области зарплатной политики компаний пока не демонстрирует ярких изменений. Так, о планах повысить оклады по всем грейдам заявил каждый десятый участник опроса. О понижении окладов по всем грейдам задумались 6% компаний.

«Компании ищут эффективные инструменты удержания лучших управленцев. Часть вводит дополнительное проектное премирование, другие расширяют социальные пакеты», — рассказала «ФВ» партнер Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных.

По словам эксперта, еще одна применяемая тактика — увеличение срока выплаты долгосрочных бонусов.

«Здесь следует учитывать ряд подводных камней. Прежде всего, слишком длинный срок LTI слабо мотивирует топ-менеджеров. К тому же, в текущей ситуации спрогнозировать финансовые результаты компании и, как следствие, выплаты сложно. В целом тренды очень разноплановые и во многом зависят от отрасли бизнеса. Так, отечественные фармацевтические производители сейчас активно наращивают мощности, чтобы удовлетворить возросший спрос на лекарственные препараты и максимально заместить импортные продукты. Соответственно, речи о приостановке найма и сокращениях нет — напротив, расширяют команду», — рассказала эксперт.

По ее словам, дефицит грамотных кандидатов сохраняется, что способствует увеличению размеров их финансовой мотивации. Значит, российские фармацевтические производители в числе тех компаний, где бонусы и оклады могут расти.

«Российской фарме сегодня остро необходимы управленцы на производстве (спрос на них и так был высоким в последние 4—5 лет, а сейчас возрос дополнительно). В кризисное время востребованными управленцами стали руководители лабораторий, директора по разработке новых препаратов, менеджеры проектов по развитию новых препаратов. Плюс фармацевтическая отрасль активно диджитализируется, что требует притока опытных управленцев из IТ», — рассказала Забазарных.

Елена Григорьева

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