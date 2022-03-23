Illumina подала в суд на Guardant Health из-за кражи коммерческой тайны

Illumina подала в суд на компанию Guardant Health и ее руководство, обвинив их в краже коммерческой тайны. Ранее основатели Guardant работали в Illumina.

Illumina подала в суд на разрабатывающую анализы крови компанию Guardant Health и ее основателей, сообщает FIerceBiotech. В иске Хельми Элтухи и АмирАли Таласаз обвиняются в краже секретных сведений о разработках Illumina в тот период времени, когда они работали в компании. Согласно иску, Элтухи и Таласаз основали Guardant. При этом Illumina обвинила Элтухи в махинациях с патентными заявками прямо перед уходом из компании.

Иск Illumina касается 35 различных патентов Guardant, включая патенты на методы обнаружения опухолевых мутаций среди фрагментов бесклеточной ДНК, обнаруженных в кровотоке. Компания требует передать ей права собственности, а также любую прибыль, полученную Guardant за последние 10 лет.

FIerceBiotech пишет, что Illumina предъявляет иск не только одному из своих клиентов, но и главному конкуренту в сфере жидкой биопсии. Компания заняла в отрасли значительное место после приобретения Grail, разрабатывающего платформу для онкоскрининга.

В прошлом году Illumina смогла заключить это соглашение несмотря на противодействие со стороны множества регуляторов, таких как FDA и EMA. Они полагали, что сделка приведет к снижению конкуренции на рынке онкологического скрининга, а это повлечет за собой отсутствие инноваций и повысит стоимость услуг в этой области.

«Мы считаем, что Illumina использует суды, чтобы отомстить нам за озвучивание опасений по поводу антимонопольных последствий приобретения Illumina компанией Grail», — говорится в заявлении главного юрисконсульта Guardant Джона Сайя. Однако и Guardant, и Illumina заявили, что судебный процесс не повлияет на текущие деловые отношения компаний и не поставит под угрозу их долгосрочные соглашения, связанные с поставками.

Николай Соколов

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