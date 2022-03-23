Аналитики RNC Pharma сообщили о росте экспорта вакцин

Компания RNC Pharma рассказала об активности экспорта вакцин из России. По итогам прошлого года общий объем составил 78,4 млрд руб. и относительно 2020 года вырос в 21 раз. Динамику определяли вакцины для профилактики COVID-19.

Экспортные поставки лекарственных препаратов из России по итогам 2021 года поставили абсолютный исторический рекорд — как в отношении объемных показателей, так и в части динамики. Обеспечивался он практически исключительно за счет поставок вакцин, общий объем экспорта которых в прошлом году составил 78,4 млрд руб. (с учетом таможенных сборов, без учета поставок в страны ЕАЭС). Относительно результатов 2020 года рублевый объем поставок вырос почти в 21 раз. Динамику определяли вакцины для профилактики COVID-19, сообщили аналитики RNC Pharma. Пресс-релиз компании есть в распоряжении «ФВ».

Натуральный объем экспорта вакцин в 2021 году составил 15,5 млн упаковок, что эквивалентно 150,2 млн доз. При этом относительно 2020 года поставки в упаковках выросли в 8,3 раза, а общее количество отгруженных доз увеличилось в 3,3 раза. Различия между денежной и натуральной динамикой объяснялось существенным ростом средних цен отгружаемых препаратов. В среднем по итогам прошлого года цена упаковки вакцин в рамках экспортного направления составляла 5057 руб. Это в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Стоимость в расчете на дозу вообще показала прирост в 6,3 раза, по итогам прошлого года она достигла 522 руб.

За год на экспорт отгружалось 36 торговых марок вакцин, причем первое, второе и четвертое места занимают препараты для профилактики новой коронавирусной инфекции. На третьем месте расположился безусловный лидер прошлых лет — вакцина для профилактики желтой лихорадки института им. М.П. Чумакова. Абсолютный лидер рейтинга — «Гам-КОВИД-Вак» от НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, суммарный объем экспорта (без учета поставок в страны ЕАЭС) составил более 66,9 млрд руб. Это 85,4% всех поставок за период. А если учесть поставки «Спутника Лайт» (четвертая строчка), то общий объем экспорта продукции, разработанной институтом, приближается к 90%.

На второй строчке довольно неожиданно оказалась вакцина «Р-Кови» от компании «Р-Фарм». Препарат производится по лицензии Оксфордского университета и «АстраЗенека», в общем объеме экспорта вакцин препарат занял 4,7%. Интересно, что поставки стартовали только в апреле 2021 года. Отметим также, что препарат пока не зарегистрирован в России, процедура стартовала только в начале этого года. Заметную долю в экспортных поставках занимают противогриппозные вакцины, в частности: «Гриппол» («Петровакс Фарм»), «Совигрипп» («Микроген») и «Ультрикс» («Нацимбио»), но общий объем отгрузок данных препаратов пока не превышал 685 млн руб. (без учета ЕАЭС).

Список стран — получателей российских вакцин в прошлом году расширился на 32 позиции и достиг 76 регионов. Причем первые строчки тут принадлежат совершенно новым направлениям, которые никогда не фигурировали в числе покупателей российских лекарственных препаратов. Лидируют в общем объеме закупок: Мексика, ОАЭ, Аргентина и Филиппины. Все они закупали в 2021 году «Гам-КОВИД-Вак», а в последнюю также велись поставки препарата «Спутник Лайт». В общем объеме экспортных поставок вакцин на данные направления приходилось по итогам года почти 60% всех отгрузок в денежном выражении.

При этом общее количество покупателей «Гам-КОВИД-Вак» в 2021 году достигало 46. «Спутник Лайт» отгружался в 10 разных регионов мира. Значительным количеством торгово-экономических партнеров характеризовался также «Р-Фарм»: препарат «Р-Кови» поставлялся в 9 стран. Основной объем был отгружен в Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман. На эти страны пришлось практически 93% всех поставок вакцины.

Артем Косенок

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