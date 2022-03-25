Медорганизации отчитались по закупкам зарубежных медизделий за день

Росздравнадзор запустил мониторинг обращения медицинских изделий и их остатков на своем портале. Служба запросила у всех медорганизаций данные об иностранных изделиях, закупленных в 2021 году, и планах на 2022 год. Представители клиник рассказали, что на заполнение перечня из пяти тысяч позиций им дали всего день.

Росздравнадзор сообщил о запуске ресурса «Мониторинг закупок медицинских изделий» 17 марта. Уже на следующий день медорганизации получили письма от территориальных органов службы с поручением обеспечить заполнение отчетной формы «О медицинских изделиях зарубежного производства» до 22 марта. Об этом пишет «Медицинский вестник». Копия письма есть в распоряжении издания.

Сведения необходимо было собрать до 9 часов утра 23 марта, сообщили на селекторном совещании на прошлой неделе в Росздравнадзоре. Об этом «МВ» на условиях анонимности рассказал источник, близкий к надзорному органу. Служба намерена собирать два блока информации: сведения о закупках всех медизделий иностранного производства (2021 год, январь-февраль 2022 года и план до конца года) и отдельно о МИ закрытого типа, находящихся на балансе медорганизаций. К ним отнесены изделия, применяющиеся в сочетании с другими МИ и принадлежностями (например, расходные материалы, реагенты) и программными средствами. Перечень медизделий (есть в распоряжении «МВ») содержит более пяти тысяч позиций.

«По сути Росздравнадзор предложил нам вручную провести инвентаризацию медизделий за сутки. Кроме того, сообщить данные о планируемых закупках, в то время как мы их проводим под потребности конкретных пациентов, — рассказал руководитель одной из федеральных клиник. — Вся информация о закупках содержится в ЕАИС, но службе было проще спустить задачу на подведомственные учреждения».

«МВ» направил запрос в Росздравнадзор с просьбой уточнить, насколько полезными оказались результаты мониторинга и каким образом их планируется использовать.

Перечень — по сути, просто свод регудостоверений с признаком страны из распоряжения Правительства № 430-р, считает независимый эксперт по госзакупкам Алексей Федоров. По его словам, даже ручной анализ каждой позиции не позволит определить, насколько критично отсутствие того или иного МИ и чем его можно заменить в медицинской практике. С ним согласны и представители клиник, указавшие, что эта работа была проведена «для галочки» в отчетности Росздравнадзора.

11 марта правительство определило список товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России до конца года. В перечень попало более 200 наименований продукции, в том числе фармацевтическая продукция. Спустя неделю правительство расширило список запрещенных к вывозу медизделий. Также были пересмотрены правила введения ограничений. К примеру, разрешено экспортировать изделия, которые произвели в особых экономических зонах, в том числе с использованием зарубежных комплектующих. Медтехнику разрешили вывозить на экспорт при наличии как сертификата СТ-1, так и разрешения Минпромторга.

13 марта Росздравнадзор запросил у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц информацию об остатках медизделий импортного производства, сообщал «МВ». В начале марта Минпромторг направил похожий запрос российским производителям медизделий. Предпринимателей просили сообщить о номенклатуре и объемах производства, а также о проблемах, возникших в условиях санкций.

Ольга Коберник

Артем Косенок

pharmvestnik