Moderna разработает вакцину против трех вирусов

Moderna заявила о запуске двух новых программ по разработке вакцин. Один из препаратов компании, мРНК-1230, будет предназначен для ежегодной бустерной вакцинации сразу против трех вирусов: SARS-CoV-2, вируса гриппа и респираторно-синцитиального вируса.

Moderna отмечает, что это наиболее опасные вирусы, вызывающие респираторные заболевания у пожилых людей. В ходе пандемии именно пожилые люди были наиболее восприимчивы к SARS-CoV-2, это приводило к повышенному риску заболевания и смерти от COVID-19 среди этой группы населения. Вирус гриппа также опасен для пожилых людей, у которых после заражения в три-пять раз повышается риск сердечного приступа и в два-три раза увеличивается риск инсульта.

В настоящее время не существует доступных вакцин для борьбы с заражением респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ). По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, этот вирус ежегодно приводит к госпитализации 177 тыс. пожилых людей. РСВ может привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония и застойная сердечная недостаточность.

Также Moderna представила программу по разработке вакцины против эндемичных коронавирусов человека (HCoV). Препарат мРНК-1287 будет работать против четырех HCoV — 229E, NL63, OC43 и HKU1.

Эндемичные коронавирусы относятся к группе коронавирусов, которые присутствуют в популяции в определенных географических регионах. Несмотря на то, что они не так широко известны, как другие типы коронавирусов, четыре таких вируса, на которые как раз нацелен препарат Moderna, ответственны за от 10 до 30% инфекций верхних дыхательных путей у взрослых. Большинство инфекций, вызванных HCoV, приводят к легким заболеваниям дыхательных путей, но потенциально они могут привести и к серьезным болезням.

Николай Соколов

pharmvestnik