Россельхознадзор предложил создать единую базу для посерийного учета ветпрепаратов

В Россельхознадзоре предложили создать единую базу для посерийного учета ветпрепаратов. В ней будут собираться сведения о всех производимых и импортируемых лекарствах, поступающих в обращение на российский рынок.

В Россельхознадзоре предложили создать единую базу для посерийного учета ветпрепаратов. В ней будут собираться сведения о всех производимых и импортируемых лекарствах. На основании этой информации служба будет составлять программу проверок и формировать списки препаратов для выборочного контроля качества. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Сведения предоставляются в Россельхознадзор в электронной форме путем внесения информации в соответствующие поля в автоматизированной информационной системе Россельхознадзора, состав и объем вносимых сведений предусмотрен пунктом 12 настоящего порядка, прикрепляются документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего порядка. Сведения и документы, а так же принятые Россельхонадзором решения формируют карточку лекарственного средства, поступающего в гражданский оборот», — сообщается в документе.

Перечень вносимых сведений включает сведения о самом препарате: его наименование, действующее вещество, данные о дозировке и фасовке, объеме серии или партии, срок годности и другие. Участники оборота также будут вносить сведения о производителе лекарственных средств и информацию о разрешении на ввод в гражданский оборот, выданное Россельхонадзором.

Как уточнили в службе, при выявлении в гражданском обороте серии или партии лекарственного препарата, сведения о которых отсутствуют в информационной системе Россельхознадзора их гражданский оборот не допускается, а лекарственный препарат переводится на посерийный контроль. Так, срок представления сведений и документов об отечественных лекарствах, не должен превышать пяти рабочих дней после подтверждения производителем соответствия серии препарата требованиям, установленным при его государственной регистрации.

Таисия Кубрина

Артем Косенок

pharmvestnik