Более половины HR-специалистов фармотрасли сообщили о частичной заморозке найма

В большинстве фармкомпаний частично приостановлен набор персонала, следует из опроса HR-специалистов отрасли. Тренд на снижение числа вакансий на фармрынке труда также подтверждают данные SuperJob.

О продолжении поиска кандидатов на открытые в компании позиции сообщил 41% HR-специалистов. Остальные респонденты заявили о частичной приостановке набора кадров в своих компаниях. Из них 35% уточнили, что в компании приостановлен поиск специалистов на более чем 50% вакансий. А 24% сообщили о замораживании найма только на отдельные позиции. Таковы итоги опроса, который провел ресурс Pharma&Medical Recruitment 22 марта, относительно текущей ситуации с подбором персонала. Он проведен Telegram-канале «HR Фарма», большинство подписчиков которого представляют HR-службы фармкомпаний.

Рекрутинговые платформы продолжают фиксировать снижение спроса на персонал в фармотрасли. По данным обзора рынка труда SuperJob от 23 марта, в сфере медицины и фармацевтики за третью неделю марта вакансий стало меньше на 9%.

В целом на российском рынке труда число вакансий с конца февраля снизилось на 11%. При этом по итогам третьей недели марта динамика количества вакансий в различных сегментах рынка демонстрирует разнонаправленные тренды.

Больше всего за неделю упал спрос на кадровиков и рекрутеров — на 39%. На 14% снизилась активность работодателей в сегменте «спорт, фитнес, салоны красоты», а также в сфере консалтинга. На 10% стало меньше вакансий в финансовой сфере, на направлениях маркетинг, реклама, PR.

В сельском хозяйстве, наоборот, вакансий прибавилось — за неделю на четверть. Этот показатель соответствует сезонным трендам прошлых лет, отмечают аналитики SuperJob. Рост вакансий за неделю также отмечен в сфере добычи сырья (прирост 10%), промышленном производстве (2%) и ритейле (2%).

Наталья Маскина

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