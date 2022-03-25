Портфель «Промомеда» пополнился новым препаратом против ВИЧ-инфекции

Российская фармацевтическая компания «Промомед» пополнила свой портфель новым лекарственным препаратом «Сфумата» для терапии ВИЧ-инфекции, сообщили в пресс-службе компании.

«Сфумата», применяемый для терапии ВИЧ-инфекции, получил регистрационное удостоверение, став вторым препаратом в антиретровирусном портфеле ГК «Промомед», – гласит сообщение.

Как отметили в компании, «Сфумата» (Атазанавир) относится к классу ингибиторов протеазы (ИП) и отличается от других ИП тем, что реже вызывает аномальные изменения в жировой ткани, тем самым уменьшая вероятность липодистрофии у пациентов. Это одно из предпочтительных лекарственных средств для терапии ВИЧ-инфекции у беременных женщин, так как относится к наиболее изученным и безопасным ИП при беременности, если потенциальная польза применения у матери превышает потенциальный риск для плода.

Препарат включен в «Примерный перечень ВОЗ основных лекарственных средств», а также входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «Сфумата» будет выпускаться в форме капсул дозировкой 150, 200 и 300 мг, что соответствует требуемым схемам приема.

Онкопортфель «Промомеда» пополнился новым препаратом для терапии рака предстательной железы.

«Промомед» ранее подал заявку на регистрацию препарата от COVID-19 «Скайвир».

gxpnews