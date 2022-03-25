Совет Федерации одобрил закон об обращении лекарств и медизделий в условиях санкций

Совет Федерации в ходе заседания одобрил закон, который направлен на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций, пишет ТАСС. Закон также обязывает оптовиков к соблюдению предельных сроков отгрузки лекарств в аптеки.

«Организация оптовой торговли лекарственными средствами обязана соблюдать предельные сроки отгрузки <…> лекарственных препаратов для медицинского применения и не вправе отказывать аптечной организации, с которой у нее заключен соответствующий договор, в поставке лекарственных препаратов для медицинского применения при наличии затребованных лекарственных препаратов. Предельные сроки отгрузки затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов <…> в зависимости от расположения места отгрузки устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти», – гласит закон.

Документ в Госдуму внесло правительство в рамках второго пакета проектов о поддержке граждан и экономики РФ в условиях санкций. Поправки вносятся в следующие законы: «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об обращении лекарственных средств» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как предусматривает закон, по решению кабмина вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке.

Правительство России, согласно закону, в 2022-2023 годах имеет право на установление особенностей оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства. Закон устанавливает, что производители медизделий, а также осуществляющие ввоз медизделий в Российскую Федерацию организации не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без предварительного уведомления, сделанного не менее чем за шесть месяцев.

gxpnews