Прокуратура заподозрила «Самарафармацию» в воспрепятствовании предпринимательской деятельности

В Самаре возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. Такое решение принято по результатам обращения в прокуратуру руководителя одной из фирм, с которой не рассчиталась «Самарафармация».

На личном приеме первого заместителя прокурора Самарской области один из руководителей фирм, с которой ГКУ «Самарафармация» не рассчиталась за поставленное медоборудование, пожаловался на нарушение его прав. Прокуратура проверила государственное казенное учреждение и возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В июле 2021 года между «Самарафармацией» и компанией, название которой в пресс-релизе не приводится, был заключен госконтракт на поставку систем ультразвуковой визуализации стоимостью почти 47 млн руб. Контракт был исполнен в октябре того же года. Оборудование принято и введено в эксплуатацию в 11 районных и городских больницах области. Впоследствии заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик обратился в прокуратуру с жалобой на то, что с ним не рассчитались. Заведено уголовное дело.

Тем временем Арбитражный суд Самарской области принял к рассмотрению исковое заявление ООО «АльКар» (Тольятти), следует из системы «Мой арбитр». Истец требует признать незаконным односторонний отказ ГКУ от исполнения госконтракта на поставку УЗ-оборудования, обязать подписать акт исполнения обязательств по контракту, обязать произвести оплату в размере 46,9 млн руб., удалить из ЕИС запись об одностороннем отказе. Заседание суда запланировано на 12 апреля.

«ФВ» направил запрос в «Самарафармацию» с просьбой прокомментировать ситуацию.

В марте 2021 года управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовные дела против зам. министра здравоохранения региона, зам. главы «Самарафармации», зам. директора областного медицинского информационно-аналитического центра и руководителя контрактной службы больницы имени В.Д. Середавина. Их подозревают в служебном подлоге (ст.292 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ).

Екатерина Погонцева

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