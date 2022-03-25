AstraZeneca вложилась в помогающий проводить клинические испытания стартап

AstraZeneca поддержала британский медицинский стартап Huma. Он разрабатывает программы, помогающие проводить испытания удаленно.

AstraZeneca заявила о том, что вложилась в британский медицинский стартап Huma, пишет CNBC. Стороны отказались комментировать финансовые условия своего соглашения. Однако издание пишет со ссылкой на источник, что британский фармацевтический гигант приобрел долю в Huma примерно на 33 млн долл. В рамках сделки Huma также приобретет AMAZE, платформу для управлением ходом течения заболеваний у пациентов, разработанную AstraZeneca для людей с астмой и сердечной недостаточностью.

Huma разрабатывает приложения, которые позволяют врачам удаленно отслеживать симптомы и показатели жизнедеятельности пациента. Оно также собирает данные о состоянии здоровья с помощью смартфонов, носимых и других устройств, чтобы помочь специалистам проводить медицинские исследования с участием пациентов.

Генеральный директор и соучредитель Huma Дэн Вахдат считает, что эта технология может значительно сократить затраты и время, необходимые для завершения испытаний лекарственных средств. В то время как обычно для получения клинического одобрения лекарства требуется 12 лет и около 1,5 млрд долл., виртуальные испытания могут сократить это время на два года и «несколько 100 миллионов долларов», утверждает он.

AstraZeneca уже работает с Huma над проведением виртуальных клинических испытаний с использованием технологии компании. Благодаря партнерству Huma стремится стать «расширенным подразделением цифрового здравоохранения» AstraZeneca, заявил CNBC Вахдат.

«AstraZeneca станет акционером Huma, продолжая свою миссию по созданию стратегического партнерства в рамках экосистемы здравоохранения», — заявил в свою очередь представитель AstraZeneca CNBC.

Николай Соколов

pharmvestnik