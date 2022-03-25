Эксперт объяснила возможную причину отказа фармкомпаний от новых клинических исследований

Отказ западных фармкомпаний от проведения клинических исследований в России в большей степени связан с рациональными причинами, считают в АОКИ. Клинические исследования могут проходить несколько лет, у фармы сейчас нет уверенности, что все процедуры будут проведены без сбоев.

Проводить клинические исследования в России сейчас довольно трудно всем иностранным компаниям, рассказала «ФВ» директор Ассоциации организации по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова. По ее словам, это связано с доставкой биологических образцов в центральную лабораторию.

«Как правило, биологические образцы доставляются в одну лабораторию из всех стран, где проводится исследование. Таким образом спонсор обеспечивает единство измерений. Теперь логистика нарушена. Компании пытаются найти новые пути, но это проблематично, учитывая специфику груза. По нашим оценкам, примерно четверть отправленных образцов сейчас приходит в негодность после отправки. Есть предложения проводить анализы в России, но не все на это могут пойти», – рассказала эксперт.

Если нормальная периодичность анализа биологических материалов не будет восстановлена, то компания будет вынуждена исключить результаты таких пациентов из исследования.

По словам собеседника «ФВ», при планировании новых клинических исследований необходимо решить логистические вопросы. «Клинические исследования идут два, пять, семь лет. Спонсор должен быть уверен, что все пройдет без срывов, а иначе нет смысла начинать работу», – комментирует Завидова.

Она отметила, что до сих пор Россия была привлекательна для зарубежных компаний в плане проведения клинических исследований. В нашей стране фарма довольно быстро набирала необходимое количество пациентов. Из недостатков можно было назвать долгие разрешительные процедуры.

Иностранные фармацевтические компании объявили о приостановке новых клинических исследований в России. Об этом уже сообщили GlaxoSmithKline, AbbVie, Pfizer, Eli Lilly, Novartis, Sanofi.

Елена Калиновская

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