Основатели биотехнологической компании JHL получили тюремные сроки

Соучредители тайваньской компании JHL Рачо Джорданов и Роуз Лин получили тюремные сроки за кражу коммерческих секретов у подразделения компании Roche Genentech. Они нанимали бывших сотрудников Genentech, которые использовали конфиденциальные и служебные документы с прежнего места работы.

Соучредители тайваньской компании JHL Biotech Рачо Джорданов и Роуз Лин получили тюремные сроки по обвинению в краже коммерческих секретов у подразделения компании Roche Genentech, пишет BioPharma-Reporter.

Бывший генеральный директор JHL Biotech Джорданов и бывшая главный операционный директор Лин были приговорены каждый к одному году и одному дню тюремного заключения с последующим освобождением под надзором на протяжении 36 месяцев. В августе прошлого года они признали себя виновными по предъявленным им обвинениям.

Расследование, связанное с JHL Biotech, продолжается с 2018 года. Тогда тайваньскую биотехнологическую компанию обвинили в незаконном получении информации от Genentech через бывших и действующих сотрудников фирмы. Согласно заявлению Минюста США, Джорданов нанял бывших сотрудников Genentech для работы в JHL Biotech, которые использовали конфиденциальные и служебные документы с прежнего места работы.

Также Лин тайно устроила главного научного сотрудника, работающего в Genentech, Ксанте Лам на работу в JHL Biotech и платила ей за это через ее мужа Аллена Лама. Ксанте Лам и Аллен Лам признали себя виновными в сговоре с целью кражи коммерческой тайны в июле 2021 года.

Кража коммерческой тайны помогла JHL Biotech ускорить разработку биоаналогов для противоопухолевых препаратов Genentech. В этот же период JHL Biotech смогла подписать сделку с Sanofi на сумму 101 млн долл. по коммерциализации биоаналогов продуктов Genentech.

Николай Соколов

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