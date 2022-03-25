Правительство продлило «Нацимбио» статус единственного поставщика для Нацкалендаря прививок

«Нацимбио» в 2022—2023 годах будет единственным поставщиком иммунобиологических препаратов, которые закупает Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения. Речь идет об анатоксинах и вакцинах, произведенных в России, для нужд Нацкалендаря профилактических прививок.

Правительство РФ выпустило Распоряжение № 566-р от 21.03.2022, согласно которому «Нацимбио» в 2022—2023 годах будет единственным исполнителем закупок иммунобиологических препаратов, которые проводит Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения (ФЦПиЛО). Таким образом статус единственного поставщика будет продлен еще на два года. В мае 2020 года правительство выпустило аналогичное распоряжение, согласно которому компания «Нацимбио» определена как единственный поставщик на 2020—2021 годы.

Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения закупает иммунобиологические препараты для нужд Национального календаря профилактических прививок. «Нацимбио» поставляет анатоксины и вакцины, производство которых на всех стадиях технологического процесса осуществляется в России.

В списке правительства 19 препаратов в разных комбинациях для профилактики девяти болезней. Вакцина для профилактики COVID-19 в перечень не входит, так как эта нозология входит в календарь прививок по эпидпоказаниям. ФЦПиЛО не закупает препараты для этого календаря.

«Нацимбио» может привлекать к исполнению государственных контрактов субподрядчиков, соисполнителей при условии исполнения «самой компанией лично не менее 10% совокупного стоимостного объема обязательств по государственным контрактам».

Елена Калиновская

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