В Москве выявили торгующую препаратами без рецептов аптечную сеть

СМИ сообщили, что в Москве полицейские выявили сеть аптек, незаконно торгующую препаратами без рецептов. Это выяснилось в ходе проверки ООО «Лекарьфарм Алексеевская».

В Москве полицейские выявили сеть аптек, незаконно торгующей препаратами без рецептов. Это выяснилось в ходе проверки ООО «Лекарьфарм Алексеевская», сообщает RTVI. Материал проверки в отношении владельцев аптек направлен в следственные органы для решения вопроса о возбуждении дела по ст.175 УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем).

Также выяснилось, что аптека реализовывала рецептурные лекарства от COVID-19 по завышенным ценам. По данным предварительной проверки, она опубликовала в сети объявление о продаже препарата «Артелига» за 150 тыс. руб., что в три раза превышает среднюю рыночную стоимость. По данным ЦРПТ, эту партию дистрибьютор «Р-Фарм» ранее продал ГКБ имени братьев Бахрушиных. Издание направило запрос в Департамент здравоохранения Москвы.

При осмотре помещений аптеки полицейские также обнаружили рецепты, предназначенные для легализации сильнодействующего противоэпилептического препарата «Лирика». Там же стражи порядка нашли чеки аптек «Ромашка» и «Наша аптека». Последняя, по данным материалов проверки, прекратила работу после возбуждения уголовного дела в отношении ее руководства.

По данным СПАРК, у ООО «Лекарьфарм» и ООО «Лекарьфарм Алексеевская» общие руководители — Рафаэль и Серафима Мовсесовы. Под их управлением в Москве работает целая сеть аптек. В них также идут проверки, сообщил телеканал.

В августе 2019 года, как выяснил «ФВ», аптеки ООО «Лекарьфарм» были в числе тех, кто занимался онлайн-продажей и доставкой психотропных и сильнодействующих препаратов без рецептов.

В октябре прошлого года полиция в Москве ликвидировала канал поставок запрещенных сильнодействующих веществ. Из незаконного оборота было изъято 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул. Лидеры и участники группы, которая нелегально распространяла их через столичные аптеки, были задержаны.

Артем Косенок

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