Препарат Imfinzi не достиг цели испытаний среди пациентов с раком шейки матки

Компания AstraZeneca заявила, что ее препарат Imfinzi в сочетании с химиолучевой терапией в ходе испытаний не смог достичь основной цели — улучшения выживаемости больных местнораспространенным раком шейки матки без ухудшения протекания заболевания.

Imfinzi принадлежит к классу иммунотерапевтических методов лечения, которые повышают собственные защитные силы организма для борьбы с раком за счет использования антител, которые блокируют или связывают чужеродные вещества в организме.

По словам производителя лекарств, в последнем исследовании, получившем название CALLA, сравнивалась выживаемость без прогрессирования у пациентов, проходивших курс препарата и химиолучевой терапии (CRT) и у тех, кто проходил только курс CRT. Результаты по безопасности и переносимости в этом испытании были одинаковыми в обеих группах.

«Хотя результаты оказались не такими, на какие мы надеялись, результаты исследования помогут нам лучше понять и применить иммунотерапию в рамках нашей широкой программы клинических исследований», — заявила исполнительный вице-президент по исследованиям и разработкам в области онкологии AstraZeneca Сьюзен Гэлбрейт.

Препарат, использующийся в основном для терапии рака легких, принес компании около $2,41 млрд в 2021 году, и в настоящее время он еще в стадии разработки и проверки регулирующими органами для других показаний, включая опухоли мочевого пузыря.

gxpnews