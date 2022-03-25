«Нефро-Лига» предложила Правительству РФ проиндексировать тарифы на диализ на 40-70%

«Нефро-Лига» отмечает, что изменение стоимости процедуры гемодиализа и перитонеального диализа из-за скачка курса валют без компенсации в тарифах приведет к исчерпанию средств клиник для приобретения расходных материалов ‒ концентратов, запчастей к аппаратам, поскольку существующий тариф больше не покрывает реальных расходов для проведения процедур.
При этом зависимость от импортных расходных материалов в сегменте составляет 99%. У российских предприятий комплектующие для производства расходных материалов и медицинского оборудования также поставляются из-за рубежа, что влияет на конечную стоимость изделий.
Как подчеркивает пациентская организация, в большинстве регионов тарифы не соответствуют операционным расходам, рост стоимости которых связан с объективными причинами. «В результате таких некорректных расчетов при ценообразовании тарифов существенно снижается качество и доступность медицинской помощи», – отмечается в письме.
В качестве решения «Нефро-Лига» предлагает ввести «срочные антикризисные меры»: перерасчет стоимости базового тарифа процедуры гемодиализа и перитонеального диализа «в соответствии с учетом реального роста потребительских цен на товары и услуги, инфляционных процессов в РФ» – на 40-70%, а также предусмотреть индексацию стоимости базового тарифа.
Кроме того, пациентская организация просит исключить возможность повторного использования одноразовых расходных материалов, а также ускорить формирование стандартов на основе клинических рекомендаций по лечению пациентов с хроническими болезнями почек.
По данным главного внештатного специалиста-нефролога Минздрава РФ Евгения Шилова, процедуру гемодиализа и перитонеального диализа на постоянной основе получают пациенты с хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии, число которых превышает 50 тысяч человек. На диализ через систему ОМС государство в год тратит порядка 60 млрд рублей.
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Фото: dializrb.ru