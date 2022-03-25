Установки руководства аптеки становятся все более важным фактором рекомендаций фармацевтов

Анализ факторов выбора лекарственного препарата в аптеке, которые провизоры-фармацевты отмечают в качестве наиболее важных для покупателя, показал, что уменьшается значимость скидок при выборе как безрецептурных, так и рецептурных лекарственных препаратов. В свою очередь, для провизоров все более важными становятся установки руководства аптеки и акции на закупку для нее.

Доля провизоров-фармацевтов, отмечающих наличие скидок и специальных предложений в качестве одного из наиболее важных для покупателей факторов при выборе безрецептурных лекарственных препаратов, сократилась с 80% — по итогам весенней волны 2020 года до 69% — по данным осенней волны 2021 года. Снижение отмечено и в важности скидок на рецептурные препараты — с 38%, по данным весенней волны 2020 года, до 29% — по данным осенней волны 2021 года. Таковы данные осенней волны 2021 года исследования Pharma-Q «Мнение провизоров, фармацевтов» компании Ipsos в России (имеются в распоряжении «ФВ»).

Примечательно, что снижение важности скидок отмечено также и в части факторов, важных для провизора-фармацевта при рекомендации препарата покупателю. Если весной 2020 года наличие скидок в качестве важного фактора отметили 48% провизоров, то осенью 2021 года — уже 38%.

На фоне этого увеличилась доля первостольников, отметивших в качестве важных факторов рекомендаций установки руководства аптеки, — 36%, по данным осенней волны 2021 года, против 31% — по данным весенней волны 2020 года. Также увеличилась важность акций на закупку препаратов для аптеки – если по итогам весенней волны 2020 года этот фактор отметили 24%, то по итогам осенней волны 2021 года — 28%. Вместе с этим несколько снизились оценки важности бонусов, подарков, бесплатных образцов, а также наличия консультантов по препарату в торговом зале.

Наряду с изменениями в части факторов рекомендаций заметны также и изменения в установках провизоров-фармацевтов в отношении «переключения» потребителей с препарата первоначального запроса. Так, доля первостольников сетевых аптек, отметивших, что они часто переключают на препараты по акции для провизоров, увеличилась с 16%, по данным весенней волны 2020 года, до 21% — по данным осенней волны 2021 года.

В наибольшей степени готовность переключать с препарата первоначального запроса на какой-либо другой отмечается для средств от боли в горле — 68% провизоров-фармацевтов отметили эту категорию. Сравнительно высока готовность переключать также при запросах средств против простуды, гриппа, кашля, а также витаминов — 65%. Для респондентов, работающих в сетевых аптеках, в большей степени, чем для представителей несетевого сегмента, характерны переключения при запросе пробиотиков и успокоительных.

Шамиль Ахметзянов

pharmvestnik