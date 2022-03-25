«Платиновая унция» раскрыла одну из специальных номинаций по итогам 2021 года

«Платиновая унция» раскрыла одну из специальных номинаций по итогам 2021 года. Она называется «За развитие отечественного сегмента НПВС».

Дамы и господа! Истекают последние дни второго этапа голосования XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». После 25 марта результаты будут направлены на аудит.

Это значит, что уже совсем скоро, 14 апреля, один из старейших профессиональных конкурсов российского фармацевтического рынка в двадцать второй раз соберет на торжественной церемонии награждения ключевые фигуры фармацевтической отрасли, представителей Госдумы, Минздрава, общественных организаций, ведущих представителей научной общественности.

В изысканной атмосфере вечера: классической, но с яркими нотками хайтека, в стилистике древней и мудрой игры в шахматы — цвету фармацевтического рынка предстоит чествовать победителей: лучшие компании, препараты, проекты 2021 года, выбранные экспертным советом по итогам двух этапов голосования.

Напомним, что экспертный совет премии не только выбирает победителей по заявленным номинациям, но и вправе предложить дополнительные специальные номинации, а также наградить коллег за особые заслуги.

Каждый год специальные номинации и награждение за особые заслуги вносят в церемонию объявления победителей конкурса профессионалов фармацевтической отрасли дополнительную приятно волнующую интригу.

XXII «Платиновая унция» не стала исключением. К 15 заявленным на старте конкурса номинациям входящие в экспертный совет представители научной общественности, авторитетные СМИ фармрынка, генеральные директора фармацевтических компаний предложили добавить несколько специальных номинаций. Также уже обозначен список тех, чьи заслуги в отрасли достойны награды и могут быть отмечены на церемонии награждения призом.

Сколько специальных номинаций в итоге будет объявлено, какими они будут и кто удостоится премии за личные заслуги в отрасли — интрига.

Приоткроем тайну лишь частично. Одна из специальных номинаций, заявленных в этом году: «За развитие отечественного сегмента НПВС».

На ее получение претендует компания «Фармасинтез» с брендом «Эторелекс».

Елена Григорьева

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