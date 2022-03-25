Доступность лекарств из списка ЖНВЛП и рентабельность их выпуска сбалансируют

Минздрав, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработали механизм для обеспечения баланса между доступностью жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для россиян и рентабельностью для производителей.

Об этом в четверг, 24 марта, в ходе встречи членов комитета Госдумы по охране здоровья заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Мы с ФАС и с министерством промышленности и торговли разработали механизм, сейчас он проходит согласование, для того чтобы обеспечить баланс и доступности, и рентабельности производства у отечественных производственных предприятий фармацевтической отрасли, но и избежать каких-либо скачков, таких ударов по стоимости и доступности в ценовом режиме для пациентов медицинских организаций», – цитирует Мурашко ТАСС.

Минздрав ранее предложил изменить механизм переоценки лекарств из перечня ЖНВЛП.

Как заявил Минпромторг, Россия может производить половину препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших.

Фармпроизводители ранее попросили поднять цены на лекарства из перечня ЖНВЛП.

gxpnews