Россияне за две недели скупили в аптеках месячный запас лекарств

Россияне в период с 28 февраля по 13 марта скупили в аптеках месячный запас лекарств. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на данные аналитической компании DSM Group.

Жители страны купили 270,5 миллиона упаковок лекарственных препаратов общей стоимостью 98,6 миллиарда рублей, сообщает издание. Это практически сопоставимо с продажами за весь январь текущего года в натуральном и денежном выражении. Тогда россияне приобрели 288 миллионов упаковок на сумму 100 миллиардов рублей.

Аналитики за две недели зафиксировали ажиотажный спрос на противоопухолевые препараты. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года их продали в четыре раза больше. По информации DSM Group, антидепрессантов с 28 февраля по 13 марта продали в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечается, что в два раза больше продали препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Глава Росздравнадзора ранее сделала заявление о текущей ситуации с лекарствами в РФ. По словам Аллы Самойловой, отсутствие лекарств в аптеках связано «исключительно с нездоровым ажиотажем, когда люди в панике скупают годовые запасы препаратов, спрос на некоторые из которых вырос в 5-10 раз».

В РФ за последнюю неделю на 5-10% снизился ажиотажный спрос на лекарственные препараты.

gxpnews