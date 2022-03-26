Минздрав приостановил применение «Кларидола»

Минздрав с 10 марта приостановил применение лекарственного препарата «Кларидол» в форме сиропа. Основанием для приостановки регистрации стало письмо Минпромторга. В документе указано, что применение лекарственного препарата возобновится после представления министерством информации о возможности применения данного лекарства.

В государственном реестре лекарственных средств опубликован приказ Министерства здравоохранения от 23 марта 2022 года о приостановлении применения лекарственного препарата «Кларидол». Основанием стало письмо Минпромторга от 9 марта 2022 года № ОВ-18437/19.

Решение принято в соответствии с утвержденным приказом Минздрава от 14 ноября 2018 года № 777н.

Приостанавливается применение препарата с торговым наименованием «Кларидол», сироп, 1 мг/мл, МНН лоратадин, РУ–ПN014159/02-2002 от 13 августа 2008 г., держатель РУ «Шрея Лайф Сайеннсиз Пвт. Лтд», Индия, производитель «Шрея Лайф Сайеннсиз Пвт. Лтд», Индия.

По данным AlphaRM, доля «Кларидола» среди всех антигистаминных средств с действующим веществом лоратадин в виде сиропа в январе текущего года составляла 2% в рублях на аптечном рынке.

Также Минздрав опубликовал приказы о возобновлении применения лекарственных препаратов:

«Церепро», капсулы 400 мг, МНН холина альфосцерат, РУ – ЛС-000475 от 31.05.2010 г., держатель РУ АО «Верофарм», Россия, производитель АО «Верофарм». Принято решение о возобновлении применения с 11 марта 2022 года (приостановлено с 22 сентября 2020 г.); «Рифабутин», капсулы 150 мг, МНН рифабутин, РУ – ЛС-002486 от 10.02.2012 г., держатель РУ «Лок-Бета Фармасьютикалз (И) Пвт. Лтд.», Индия, производитель «Лок-Бета Фармасьютикалз (И) Пвт. Лтд.», Индия. Принято решение о возобновлении применения с 21 января 2022 года (приостановлено с 30 апреля 2020 г.).

Основанием для возобновления применения обоих препаратов стали письма Минпромторга от 10 марта и 17 января соответственно.

Вероника Догузова

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