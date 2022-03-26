Центр лекобеспечения закупает препараты для лечения социально значимых заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил семь аукционов на поставку ряда препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.