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Центр лекобеспечения закупает препараты для лечения социально значимых заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил семь аукционов на поставку ряда препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг 3 549 583,00 6,14 21 794 439,62 28.03.2022
2 Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл 14 857 400,00 0,99 14 708 826,00 28.03.2022
3 Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг 2 456 052,00 4,40 10 806 628,80 01.04.2022
4 Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750 мг 3 255 951,00 12,55 40 862 185,05 04.04.2022
5 Атазанавир, капсулы, 200 мг 8 130 560,00 17,30 140 658 688,00 01.04.2022
6 Доравирин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 66 000,00 387,42 25 569 720,00 04.04.2022
7 Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг 62 606,00 54,82 3 432 060,92 04.04.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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26 марта, 2022 | Просмотров: 112