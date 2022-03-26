Центр лекобеспечения закупает препараты для лечения социально значимых заболеваний

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил семь аукционов на поставку ряда препаратов для лечения ВИЧ, туберкулеза и гепатитов.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг
|3 549 583,00
|6,14
|21 794 439,62
|28.03.2022
|2
|Левофлоксацин, раствор для инфузий, 5 мг/мл
|14 857 400,00
|0,99
|14 708 826,00
|28.03.2022
|3
|Левофлоксацин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг
|2 456 052,00
|4,40
|10 806 628,80
|01.04.2022
|4
|Левофлоксацин, таблетки, покрытые оболочкой и/или пленочной оболочкой, 750 мг
|3 255 951,00
|12,55
|40 862 185,05
|04.04.2022
|5
|Атазанавир, капсулы, 200 мг
|8 130 560,00
|17,30
|140 658 688,00
|01.04.2022
|6
|Доравирин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|66 000,00
|387,42
|25 569 720,00
|04.04.2022
|7
|Амикацин, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 250 мг/мл, 4 мл и/или порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1000 мг
|62 606,00
|54,82
|3 432 060,92
|04.04.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik