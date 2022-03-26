Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО в предынфарктном состоянии

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу. Врачи считают, что у него предынфарктное состояние. Ранее защита бизнесмена просила суд освободить его под залог по состоянию здоровья.

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу из-за ухудшения здоровья. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина.

«Шпигель госпитализирован в ГКБ им. Д.Д. Плетнева. Врачи считают, что у него предынфарктное состояние», — рассказала она.

Бизнесмен был задержан в марте прошлого года. Следствие обвиняет Шпигеля, его жену и директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче многомиллионных взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В октябре 2021 года защита бизнесмена просила суд освободить его под залог в 2 млн руб. из-за необходимости операции, паллиативной помощи и прогрессирующих неизлечимых заболеваний. Врачи СИЗО просили перевести Шпигеля в больницу для проведения операции, но получили отказ от московского Депздрава.

В феврале 2022 года бизнесмен был госпитализирован из СИЗО в кардиоцентр. В марте, несмотря на попытки защиты доказать наличие у Шпигеля заболеваний, суд вновь продлил арест до 20 июня.

Артем Косенок

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