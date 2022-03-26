EMA одобрило «коктейль» из антител от AstraZeneca для профилактики COVID-19

CHMP проанализировал данные клинических исследований (КИ) препарата и пришел к выводу, что польза от его применения перевешивает риски.
КИ проходили в 87 центрах США, Великобритании, Испании, Франции и Бельгии. В них принимали участие 5,2 тысячи человек. Согласно результатам исследований, Evusheld снижает риск заражения COVID-19 на 77%. Продолжительность защиты от вируса составила шесть месяцев.
В августе 2020 года AstraZeneca начала проведение I фазы КИ Evusheld сразу по нескольким направлениям. Спустя почти год, в июне 2021 года, компания сообщила, что препарат не достиг основной конечной цели исследования безопасности и эффективности при постконтактной профилактике COVID-19.
В октябре 2021 года EMA сообщило, что начало оценку данных о безопасности и эффективности применения «коктейля» из моноклональных антител для терапии COVID-19. Регулятор уточнял, что проверка будет продолжаться до тех пор, пока не будет достаточно информации о препарате.
В том же месяце фармкомпания подала заявку в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) с просьбой выдать разрешение на экстренное использование Evusheld для доконтактной профилактики COVID-19. Регулятор одобрил использование препарата по этому показанию в декабре 2021 года.
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