Moderna повысила годовой прогноз по продажам своей вакцины от COVID-19

Компания Moderna повысила годовой прогноз по продажам своей вакцины от COVID-19 Spikevax до $21 млрд с $19 млрд, сообщает Reuters.

В феврале компания прогнозировала, что объем продаж вакцины в 2022 году $19 млрд по уже подписанным контрактам, а также еще $3 млрд по возможным соглашениям.

По итогам I квартала 2021 года Moderna впервые стала прибыльной компанией благодаря продажам вакцины, ее чистая прибыль достигла $1,2 млрд. В январе 2022 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) полностью одобрило вакцину компании против COVID-19 для людей в возрасте 18 лет и старше.

gxpnews