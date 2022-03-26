В ЦРПТ отрицают недостаток запасов лекарств для лечения щитовидной железы в РФ

Запасов препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы на основе левотироксина в России достаточно, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«По всей видимости, левотироксин стал “новой гречкой”. Россияне скупили трехмесячную норму за две недели, и сейчас мы видим, что спрос снижается. Опасения пациентов не оправдались, запасов в России достаточно», — сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По данным системы цифровой маркировки «Честный знак», в гражданском обороте по состоянию на 23 марта находится почти 9 млн упаковок левотироксина. Отмечается, что этих запасов хватит не менее чем на семь месяцев при потреблении на уровне 2021 года. При этом с 1 по 14 марта россияне приобрели в аптеках почти 3 млн упаковок препаратов на основе левотироксина. За весь 2021 год было продано 12,6 млн упаковок.

Производство левотироксина в России продолжается в прежнем объеме, рисков нет, сообщил главный исполнительный директор «Озон фармацевтика» Андрей Горшков агентству.

«Мы продолжаем производство препаратов на основе левотироксина натрия в штатном режиме. Дефицита компонентов и предпосылок для снижения объемов отгрузки нет. Компания “Озон фармацевтика” имеет твердые планы по дополнительному производству L-тироксина в апреле – мае в объеме более 1 млн упаковок. И готова еще нарастить производство при потребности рынка в будущем», — сказал Горшков.

Фармкомпания Renewal также планирует наладить выпуск препаратов, содержащих левотироксин, сообщил агентству исполнительный директор Владимир Гречкин.

«Мы планируем начать выпуск L-тироксина Renewal (аналог “Эутирокс”) в ближайшее время. В настоящий момент проводятся регистрационные процедуры для получения права производить лекарственный препарат. Объемы выпуска составят до 200 тысяч упаковок в месяц. В случае сбоев в поставках препарата зарубежными компаниями мы технически способны удовлетворить потребности. Запуск данного препарата является плановым, его регистрация началась еще в 2020 году», — подчеркнул он.

gxpnews