В ОЭЗ «Алга» в Башкирии будут производить рибофлавин

Первое в России производство витамина В2 (рибофлавина) планируют построить в Башкирии, сообщает пресс-служба правительства региона. Компания «Биорон» намерена направить на реализацию проекта порядка 1,4 млрд руб., планируется создать 27 рабочих мест.

Инвестиционный проект представили на заседании экспертного совета особой экономической зоны «Алга».

На предприятии планируется производить две крупнотоннажные марки рибофлавина: кормовую, используемую при производстве кормов для предприятий сферы животноводства и птицеводства, а также пищевую/фармацевтическую, применяемую в изготовлении биологически активных добавок и витаминных комплексов, пищевых красителей, а также для обогащения отдельных продуктов, таких как крупы, каши, энергетические батончики, спортивное питание и др. Проект полностью ориентирован на потребление отечественных компонентов.

Уникальность проекта состоит в том, что он не имеет аналогов в России. Витамин В2 и весь рибофлавин, который присутствует на отечественном рынке, на сегодняшний день является импортным.

«Изначально маркетинговая стратегия компании предусматривала, что до 57% производимой продукции будет направляться на экспорт. Однако складывающаяся геополитическая ситуация требует корректировки рыночной политики и сейчас в качестве основного рынка сбыта мы рассматриваем уже нашу страну. Значительный сегмент рынка будет освобождаться вследствие ограничения зарубежных поставок и наша продукция, несомненно, заинтересует отечественных потребителей. В данном контексте проект по выпуску витамина В2 становится еще более актуальным, как проект, направленный на импортозамещение», – отметила директор ООО «Биорон» Регина Абизгильдина.

«В условиях санкций и ограничений мы видим, что интерес со стороны инвесторов к ОЭЗ «Алга» не угасает…Проект несомненно интересный и своевременный. В условиях недружественных действий ряда зарубежных стран, предусматривающих введение санкций в отношении Российской Федерации, мы особенно заинтересованы в реализации таких проектов, направленных на импортозамещение. Правительство Республики Башкортостан со своей стороны будет оказывать всемерную поддержку инвесторам, планирующим открытие новых производств в непростых новых условиях», – подчеркнул заместитель премьер-министра правительства республики, председатель экспертного совета ОЭЗ «Алга» Илшат Тажитдинов.

gxpnews