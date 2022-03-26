Минпромторг будет вести реестр единственных поставщиков импортных препаратов и медизделий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта подписал постановление о порядке ведения реестра единственных поставщиков лекарств и медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и изготовление которых осуществляется единственными производителями из иностранных государств, не вводивших в отношении РФ «ограничительных мер экономического характера». Обязанности по ведению реестра возложены на Минпромторг РФ. Правила будут действовать до 1 августа 2022 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта подписал постановление о порядке ведения реестра единственных поставщиков лекарств и медицинских изделий, которые не имеют российских аналогов и изготовление которых осуществляется единственными производителями из иностранных государств, не вводивших в отношении РФ «ограничительных мер экономического характера». Обязанности по ведению реестра возложены на Минпромторг РФ. Правила будут действовать до 1 августа 2022 года.

В реестре будет содержаться следующая информация: название организации, включенной в реестр в качестве единственного поставщика, ее организационно-правовая форма, идентификационный номер налогоплательщика, адрес места нахождения, даты включения и исключения компании из реестра единственных поставщиков, номер регудостоверения, срок его действия, информация о производителе и месте производства, МНН препарата или наименование медизделия с указанием кода его вида.

Для попадания в реестр компании необходимо будет предоставить Минпромторгу заключение Минздрава РФ об отсутствии российских аналогов препарата или медизделия, которые компания собирается поставлять. В реестр также не будут включаться препараты и медизделия, произведенные в одном иностранном государстве и имеющие одинаковый набор характеристик, если такая продукция из другой страны уже была внесена в реестр.

Решение о включении организации в реестр единственных поставщиков или исключении из него принимается в течение десяти рабочих дней с момента поступления в Минпромторг всех необходимых документов и согласовывается с Минздравом РФ и Росздравнадзором.

Госдума 4 марта 2022 года сразу в трех чтениях приняла отвечающий на санкции законопроект, в частности позволяющий госзаказчикам закупать лекарства, медизделия, технические средства реабилитации и услуги по упрощенной процедуре и у единственного поставщика. Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 8 марта.