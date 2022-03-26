Гидрокортизон не превзошел плацебо в предотвращении осложнений со стороны легких у недоношенных детей

Результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine, продемонстрировали, что эффективность гидрокортизона не превышает плацебо с точки зрения предотвращения осложнений со стороны легких у недоношенных детей.

В работе рассматривался риск осложнений таких жизнеспасающих процедур, как дополнительная подача кислорода и ИВЛ. Речь идет о бронхолегочной дисплазии, которая развивается из-за повреждения слаборазвитых бронхов и легких давлением, объемом и кислородом высокой концентрации. Состояние проявляется тахипноэ, диспноэ, гипоксемией, стойкими обструктивными нарушениями и характерными рентгенологическими изменениями.

В исследование было 800 младенцев, рожденных до 30 недели гестации, которым была показана ИВЛ на протяжении не менее семи суток. Участники были рандомзированы в группы получения гидрокортизона или плацебо в дополнение к стандартной терапии дексаметазоном. По результатам, в группе гидрокортизона к 36 неделе было живо 16,6% младенцев без среднетяжелой и тяжелой бронхолегочной дисплазии, а в группе плацебо таких младенцев было 13,2%. Это не является статистически значимой разницей, указывают ученые. Частота развития неврологических нарушений в обеих группах также не имела больших различий (36,9% в сравнении с 37,3%).

Ученые указывают, что в последнее время гидрокортизон рассматривался в качестве замены широко применяемого дексаметазона в терапии новорожденных. Оба препарата подавляют воспаление, однако согласно доклиническим исследованиям, гидрокортизон оказывает меньше побочных эффектов на развивающийся мозг.

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