Фармацевты столкнулись с ажиотажным спросом

Несмотря на практически ежедневные заверения представителей власти о том, что лекарственных препаратов в России хватает, фармацевты уже отмечают проблемы с некоторыми препаратами, показывают результаты опроса в сообществе «Фарма РФ». Связано ли это с неравномерным распределением в аптеках, временными проблемами или ажиотажным спросом населения, мы не можем сказать. Но больше половины опрошенных уже оценивают дефектуру лекарств как значительную и заметную.

46,44% опрошенных сотрудников российских аптек говорят, что столкнулись с дефектурой лекарств по отдельным позициям, а 51,39% называют ее «значительной» (20,36%) и «заметной» (31,03%).

Наиболее сильно проблема ощущается с гормональными препаратами (инсулином) — его дефектуру отметило 69,96% опрошенных, препаратами для сердечно-сосудистой системы (53,36%), препаратами для дыхательной системы (33,4%) и препараты для нервной системы (28,66%). Лучше всего дело обстоит с препаратами для органов чувств, их дефектуру заметили 5,73% опрошенных, дерматологическими средствами (5,53%) и противопаразитарными препаратами, инсектицидами и репеллентами (их нехватку ощутили только 2,96% респондентов)

Основной причиной нехватки препаратов сотрудники аптек считают ажиотажный спрос: с этим согласны 79,84%. Еще 53,36% думает, что причина в отсутствии запасов препаратов на складах, а 43,08% объясняет нехватку препаратов срывом поставок из-за рубежа. Уход с рынка ряда ТМ и производителей считают причиной исчезновения ряда препаратов 26,28% опрошенных, а 24,7% говорят о нехватке зарубежных субстанций как причине отсутствия препаратов.

В пользу того, что дефектура – результат ажиотажного спроса говорит и то, что большинство опрошенных отмечает повышенный спрос на препараты в последние недели: 41,7% говорит, что спрос вырос «заметно», а 40,32% — «значительно».

В оценке поступлений товаров в аптеки респонденты не так единодушны: 38,74% говорят, что поступления не выросли, 27,87% отмечают незначительный рост поступлений, 26,28% говорят о «заметном» росте поступлений товаров, а только 7,11% называют его «значительным».

Больше половины респондентов (52,77%) считают, что стоимость лекарств увеличилась на 20-30%, 26,09% считают, что цены выросли сильнее — на 40-60%, а 15,81% оценивают рост более скромно, всего в 5-10%.

Проблема дефицита препаратов не решиться раньше, чем через несколько месяцев, считает 34,39% респондентов, Оптимисты в меньшинстве — только 14,23% считают, что она сохранится лишь на несколько недель. 17,59% респондентов считают, что на изменение ситуации понадобится до полугода, 12,65 % думают, что понадобится год, а 10,08% считают, что проблема сохранится на 2-3 года.

Какие же меры, по мнению опрошенных сотрудников аптек, можно предпринять для улучшения ситуации? Самый популярный ответ – разрешение на допуск иностранных лекарств на российский рынок в случае дефицита (так считает 67,39%). 39,33% считают выходом учет изменения курса валют при установке предельных цен на ЖНВЛП, а 36,96% – за создание единого реестра поставщиков лекарственных препаратов и медизделий, не имеющих российских аналогов. Еще 34,19% считают, что помочь может особый режим работы для поставщиков, предполагающий в экстренных случаях изменение существенных условий контракта.

Опрос проводился на портале «Фарма РФ» c 14 по 21 марта 2022, всего приняли участие 506 человек, 76% из которых – сотрудники аптек.

gxpnews