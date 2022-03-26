Gilead сообщила о приостановке второстепенных бизнес-операций в России

В Gilead сообщили о приостановке бизнес-операций в России. Отмечается, что ограничения не затронут жизненно важных лекарственных средств. Также компания приостановит создание новых центров клинических испытаний.

Gilead временно приостанавливает бизнес-операции в России, не связанные с жизненно важными лекарствами. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

«Хотя мы по-прежнему стремимся облегчить доступ пациентов к нашим жизненно важным лекарствам в России, все второстепенные бизнес-операции в стране временно прекращены. Любая прибыль от продажи лекарств будет направлена на гуманитарную помощь Украине», — говорится в сообщении.

Также Gilead приостанавливает создание новых центров клинических испытаний в России и на Украине. «Мы полностью привержены смягчению любого воздействия на любого пациента, независимо от того, в какой стране он находится», — говорится в заявлении.

Ранее более 15 зарубежных фармкомпаний сообщили об изменениях в своей работе в России. В основном они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе.

Отказ западных фармкомпаний от проведения клинических исследований в России в большей степени связан с рациональными причинами, считают в АОКИ. Клинические исследования могут проходить несколько лет, а у фармы сейчас нет уверенности, что все процедуры будут проведены без сбоев.

Ринат Васбеев

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