Правительство поручило анализировать ситуацию с ЖНВЛП и медизделиями

Правительство поручило анализировать ситуацию с ЖНВЛП и медизделиями. Данные будет собирать специальная рабочая группа.

Правительство поручило оперативно отслеживать ситуацию с лекарствами из списка ЖНВЛП, а также медицинскими изделиями. Эти данные будет собирать специальная рабочая группа. Премьер-министр Михаил Мишустин расширил спектр задач, которые стоят перед оперативной рабочей группой правительства, созданной в январе 2021 года для взаимодействия федеральных органов власти и регионов на фоне распространения в России нового штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Главные внештатные специалисты Минздрава, власти регионов и федеральные ведомства будут оперативно анализировать ситуацию с лекарствами из перечня жизненно необходимых и важнейших, а также с медизделиями, которые не производятся в России или при производстве которых используются иностранные компоненты», — отмечается в сообщении.

Сведения в оперативную рабочую группу, которой руководит вице-премьер Татьяна Голикова, будут направлять Минздрав, ФТС, Минпромторг, Росздравнадзор, Федеральное казначейство и ряд других федеральных органов. На основе этих данных главные внештатные специалисты Минздрава, регионы и федеральные ведомства смогут проводить оценку ситуации с наличием лекарственных препаратов, медицинских изделий и ценами на них. По итогам анализа правительство сможет оперативно принимать решения для предупреждения их возможного дефицита.

22 марта в Росздравнадзоре сообщили, что ажиотажный спрос на лекарства снизился на 5—10%. Участники фармрынка заявили, что, несмотря на рекордный объем продаж препаратов по всей стране, лекарства производятся и поставляются в плановом режиме, без перебоев.

Артем Косенок

pharmvestnik