RNC Pharma сообщила о наращивании объема производства в феврале

Аналитики RNC Pharma сообщили, что российский фармпром активно наращивал как денежный, так и натуральный объем производства в начале 2022 года. По итогам января-февраля он достиг 118,3 млрд руб. и 0,65 млрд упаковок соответственно.

Объем производства лекарственных препаратов в России по итогам периода январь-февраль 2022 года достиг 118,3 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). При этом относительно аналогичного периода прошлого год показатель прироста составил 16,7% (в рублях). Это в целом сопоставимо с результатами, которые отрасль продемонстрировала в 2021 году. На тот момент рублевая динамика достигла 16,9%. Результаты начала текущего года, впрочем, сложно назвать равномерными, отмечают аналитики RNC Pharma. Пресс-релиз компании есть в распоряжении «ФВ».

В январе 2022 года относительно января прошлого года предприятия увеличили выпуск всего на 3,8%. Зато по итогам февраля долгосрочная динамика отгрузок была зафиксирована уже на уровне 27,8%.

Натуральный объем выпуска за первые два месяца составил порядка 0,65 млрд упак., что эквивалентно 11,8 млрд минимальных единиц дозирования (МЕД). Причем динамические показатели относительно января-февраля 2021 года оставались в отрицательной зоне. Показатель прироста в упаковках был зафиксирован на уровне -7,5%, динамика в МЕД выглядела лучше, на уровне -0,8%. При этом показатели января и февраля также сильно отличались: долгосрочная динамика в упаковках в январе 2022 года составляла -19,4%, а февраль показал прирост на уровне 5,2% в плюсовой зоне.

В начале текущего года также сохранилась неравномерность в отношении объемов выпуска основных ассортиментных групп лекарственных препаратов. Правда, если раньше лучшую динамику показывали Rx-препараты, то сейчас пальму первенства перехватила ОТС-категория. Отгрузки последней относительно января-февраля прошлого года сократились в упаковках на 3,3%, тогда как группа рецептурных обвалилась на 12,1%. Примечательно, что разницу в показателях динамики обеспечил в основном февраль, относительно аналогичного периода 2021 года отгрузки ОТС-препаратов показали прирост на уровне 18%, а Rx сократились на 8%. В январе 2022 года подобных различий не наблюдалось, обе категории сокращали объемы выпуска двузначными темпами.

Абсолютным рекордсменом с точки зрения натуральной динамики отгрузок по группе Rx-препаратов в январе-феврале 2022 года стала компания «Рузфарма». Здесь объем выпуска вырос в 347 раз (в упаковках), а динамику обеспечила всего одна торговая марка «Цефтриаксон». Правда, помимо значительного расширения производства сказался еще и эффект низкой базы. В январе 2021 года компания произвела всего несколько тысяч упаковок препарата, а с февраля по март прошлого года отгрузки вообще отсутствовали, активная работа возобновилась лишь в апреле прошлого года. Второй результат с точки зрения показателей прироста по категории рецептурных препаратов показал «Химико-фармацевтический концерн «Мир», за год отгрузки выросли в 53 раза. Здесь более разнообразный портфель, в начале 2022 года компания поставляла шесть торговых марок, основной вклад в динамику внесли инъекционные формы препаратов: «Лидокаин», «Кеторолак» и «Новокаин». Несмотря на показатели динамики, новичком компанию назвать сложно, это очередная трансформация ставропольского концерна «Экском».

По группе ОТС-препаратов максимальную динамику за январь-февраль 2022 года показал «Вифитех», отгрузки в упаковках за год выросли более чем в 10 раз, при этом компания даже смогла войти в ТОР20 с точки зрения абсолютных объемов выпуска. У предприятия обширный портфель, только за два месяца компания производила и отгружала более трех десятков торговых марок, прирост обеспечили: «Мукалтин», «Ротокан» и «Прополиса настойка». Второй с точки зрения динамики результат по безрецептурным препаратам показал «Бэгриф», за год отгрузки препаратов выросли в 5,4 раза, здесь прирост обеспечивали настойки пустырника, боярышника и пиона уклоняющегося. Примечательно, что всего за два месяца компания обеспечила объем выпуска, сопоставимый с результатами всего 2020 года.

Артем Косенок

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