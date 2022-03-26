Росздравнадзор потребовал соблюдать правила отпуска рецептурных лекарств

В Росздравнадзоре потребовали от аптечных сетей соблюдать правила отпуска рецептурных лекарств. Им было направлено соответствующее письмо, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В рамках контроля за правилами отпуска аптечными организациями лекарственных препаратов Росздравнадзор проводит внеплановые контрольно-надзорные мероприятия, в том числе контрольные закупки. Руководителям аптечных организаций необходимо обеспечить контроль за неукоснительным соблюдением правил розничной продажи рецептурных лекарственных препаратов», — отмечается в сообщении.

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов сообщил СМИ, что запасов препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы на основе левотироксина в России достаточно. По его словам, с 1 по 14 марта россияне приобрели в аптеках почти 3 млн упаковок этих препаратов. За весь 2021 год было продано 12,6 млн упаковок. В гражданском обороте по состоянию на 23 марта находится почти 9 млн упаковок левотироксина. Этих запасов хватит при потреблении на уровне 2021 года не менее, чем на семь месяцев, заявили в ЦРПТ.

«По всей видимости, левотироксин стал «новой гречкой». Россияне скупили трехмесячную норму за две недели, и сейчас мы видим, что спрос снижается. Опасения пациентов не оправдались, запасов в России достаточно», — отметил Юсупов (цитата по ТАСС).

15 марта Росздравнадзор сообщил, что отсутствие препаратов для терапии заболеваний щитовидной железы с МНН левотироксин натрия связано с ажиотажным спросом. За последний месяц он вырос в 5—10 раз.

22 марта служба сообщила о снижении ажиотажного спроса в целом на лекарственные средства на 5—10%. Участники фармрынка заявили, что препараты по-прежнему производятся и поставляются без перебоев.

Артем Косенок

pharmvestnik