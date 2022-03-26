GSK заключила соглашение с занимающейся грибками компанией

GlaxoSmithKline заключила соглашение со стартапом LifeMine Therapeutics, который занимается разработкой препаратов на основе грибков.

GlaxoSmithKline заключает соглашение со стартапом LifeMine Therapeutics, пишет издание PharmaPhorum. LifeMine разработала механизм на основе геномики, который используется для выявления новых соединений из грибков и их проверки на активность против различных заболеваний.

PharmaPhorum пишет, что исторически на основе грибков создавалось множество препаратов: от антибиотика пенициллина до иммунодепрессанта циклоспорина и препарата от холестерина ловастатина. Однако такие примеры по-прежнему немногочисленны, поскольку в последние десятилетия фармацевтическая промышленность в основном концентрировалась на синтетических молекулах и биологических препаратах.

GSK приняла участие в финансировании серии С для LifeMine, выплатив ей 70 млн долл. Кроме того, британский производитель в рамках стратегического партнерства вложил в акционерный капитал компании некую сумму. Партнерство будет направлено на разработку трех кандидатных препаратов.

Партнеры разделят расходы на исследования до момента подачи заявок на начало клинических испытаний лекарственных средств, после чего GSK будет нести ответственность за их разработку.

Генеральный директор LifeMine Грег Вердин заявил, что финансирование позволит компании продвигать программы, «нацеленные на самые неуловимые и генетически ценные факторы рака».

Некоторые другие компании также пытаются активнее использовать грибки в качестве основы для новых препаратов. В их числе Hexagon Bio, которая привлекла 108 млн долл. в ходе двух раундов финансирования в 2020 и 2021 годах.

Николай Соколов

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